Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam turnê juntos pelo país

Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram que sairão juntos em turnê pelo país no segundo semestre de 2024.

O que aconteceu

Os irmãos iniciarão em agosto uma maratona de shows pelo país, passando pelas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília, Salvador.

A primeira apresentação, segundo cronograma divulgado nesta quarta-feira (6), acontece no dia 3 de agosto, na capital fluminense. O encerramento da turnê será em São Paulo, em 14 de dezembro.

"É oficial! Caetano Veloso e Maria Bethânia estão de volta para uma turnê em dupla que irá rodar todo o Brasil", anunciaram os dois em suas redes sociais. Os ingressos serão vendidos a partir de 17 de março para clientes do Banco do Brasil, e do dia 20 para clientes gerais.