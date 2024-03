Bianca Bin faz treino de maiô e mostra resultados: 'Treino 20 minutinhos'

Na tarde de hoje, Bianca Bin chamou a atenção nas redes ao compartilhar um vídeo treinando, usando um maiô preto.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a atriz mostrou um pouco do seu treino, exibindo os resultados do seu corpo, e fazendo um alongamento dinâmico para finalizar.

A artista treina somente durante 20 minutos: "Eu treino 20 minutinhos, diariamente, sem sair de casa. Vem comigo cuidar melhor de vc, investindo no bem estar da sua saúde física e mental".

Bianca ressaltou que está feliz com os resultados após passar por bioimpedância: "Pude confirmar o que o espelho já me dizia, os resultados dos treinos são inquestionáveis e estão me deixando cada dia mais satisfeita e saudável".