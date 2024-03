BBB 24: Pitel erra ao deixar inteligência só dentro do quarto Gnomo

A ex-BBB e hoje comentarista de realities Kerline Cardoso opinou a respeito do desempenho de Giovanna Pitel, 24, dentro do BBB 24 (Globo). Kerline considera a assistente social alagoana uma de suas participantes favoritas no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Na visão da ex-sister, Pitel erra ao não colocar em prática a excelente leitura de jogo que tem. "Para mim, ela é uma das mais esclarecidas ali [dentro da casa]. É inteligentíssima, mas tem um grave erro: deixar essa inteligência toda, essa visão de jogo, dentro do quarto Gnomo."

Kerline elogiou a assistente social por ter tentado um entendimento com Davi Brito, 21, após este voltar do último paredão. "Gostei muito quando ela chamou o Davi na cozinha e teve uma conversa muito legal com ele, de gente para gente. Não foi uma briga, não foi um ataque. Ela foi sincera, foi honesta com ele. Deveria fazer isso mais vezes!"

Dieguinho Schueng concorda que Pitel age com inteligência ao passar a enxergar em Davi um aliado em potencial. "A Beatriz [também] está vendo que as pessoas próximas ao Davi estão permanecendo na casa. Quem está orbitando o Davi permanece na competição, e quem se distancia ou entra em atrito com ele está saindo."

Péssima jogadora, Yasmin insiste em enredo contra Davi mesmo após paredão

Yasmin Brunet, 35, reafirmou sua declaração de guerra contra Davi Brito, 21, após este voltar do paredão desta terça-feira (5). A modelo disse que seguirá votando contra Davi no BBB 24 (Globo) até seu "último respiro" no programa e voltou a acusar o rapaz de ter dito que odeia os membros do Camarote.

Para Dieguinho Schueng, Yasmin peca por insistir em ir contra Davi apesar do evidente favoritismo da audiência do BBB por ele. "Ela quer continuar tentando emplacar narrativas anti-Davi após a expulsão da Wanessa, o que comprova que, além de não se posicionar [no programa], a Yasmin é uma péssima jogadora. Ela é burra em insistir numa narrativa em que a resposta do público é a permanência do cara."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash