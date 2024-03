MC Bin Laden aconselha Yasmin a não desistir do BBB 24

MC Bin Laden conversou com Yasmin após o resultado do 11º Paredão, que eliminou Michel do BBB 24 (Globo), e aconselhou a sister a não entregar o jogo.

O que aconteceu

Após mais um retorno de Davi do Paredão, Yasmin disse acreditar que Davi é um dos preferidos do público. A modelo afirmou no papo com Bin que deve sair na próxima semana.

O funkeiro afirmou que a sister deve continuar jogando, independente das suas percepções: "Nós entregamos a casa para o Davi fazer limpeza, não podemos entregar outra semana porque ele está utilizando como jogo. Ele usou isso contra você. Isso pode ter pesado."

Yasmin lembrou que Davi a chamou de "inútil na arrumação da casa" e reclamou: "Como isso pode ter pesado se as próprias aliadas dele são as mais bagunceiras e não fazem nada da vida? Elas deixam calcinha no meio da grama."

Bin pontuou: "Mas elas têm um aliado que limpa. A Alane eu já vi ajudar na limpeza. Então, assim, querendo ou não o que pesa aqui não é só o que você fala, são suas ações, atitudes, com quem você anda, com que fala e o que faz."

O que nós temos que fazer? Ele vai limpar? Quando ele chegar a casa toda já vai estar limpa. Vai pegar o Big Fone? Tem que estar você de um lado e a Leidy de outro. Vocês não jogam juntas? [...] Mesma coisa, ele está de um lado, a Alane está do outro, beleza. Agora tem a gente para enfrentar. É isso. MC Bin Laden

Ao fim do papo, o funkeiro disse que eles não devem deixar o jogo de Davi confortável: "O que a gente não pode dar é conforto para o adversário. Não existe essa de não dar monstro, não existe essa de só querer votar. É não dar conforto para o adversário. Jogo é jogo."

