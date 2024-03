BBB 24: Lucas planeja uma viagem para comemorar os 9 anos de casamento

Lucas disse, em conversa com sisters do BBB 24 (Globo), que pretende fazer uma viagem de para comemorar os 9 anos de casamento, com Camila Moura, ao sair do confinamento.

O que aconteceu

"Eu casei quando fiz sete anos de namoro", diz o brother. [...] Esse ano vou fazer nove anos de casado", contou o professor de Educação Física.

"Maldivas, Fernando de Noronha. Não, estou zoando. Agora é sério! Eu já tinha planejado isso. Nesse nosso aniversário de casamento ia ser na Europa", respondeu Lucas a Pitel, que havia perguntado para onde o brother vai levar Camila.

"Eu não sei se a gente vai viajar. Ela deve saber já nessa altura do campeonato", disse Lucas sobre a viagem para a Europa que ele tinha marcado com a ex-esposa.

