Lucas fala sobre a esposa no BBB 24: 'Pessoa que mais amo na vida'

Em conversa com Yasmin e Leidy Elin no BBB 24 (Globo), Lucas Henrique, o "Buda", voltou a mencionar sua esposa. Na ocasião, ele disse que ela é a "pessoa que mais ama na vida".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com suas aliadas, Lucas afirmou que "não passa a mão na cabeça" da esposa, Camila Moura, quando ela erra — por mais que seja "a pessoa mais amada de sua vida". Nos últimos dias, Camila se destacou nas redes sociais por criticar a postura do brother com Pitel na casa.

O papo teve início quando Buda falou sobre enfrentar as próximas berlindas: "Nessa altura do campeonato, eu já não estou com medo de ir para o Paredão."

O brother seguiu: "Se tiver que brigar, vou brigar. Se tiver que me indispor com alguém, vou me indispor. Porque não estou aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém."

Eu não passo a mão na cabeça da minha esposa, a pessoa que mais amo nessa vida. Quando ela erra, falo para ela exatamente onde errou. Lucas Henrique

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Michel, quem é o mais odiado da casa? Resultado parcial Total de 1893 votos 0,58% Alane 0,63% Beatriz 14,53% Davi 2,06% Fernanda 1,00% Giovanna 25,94% Giovanna Pitel 0,63% Isabelle 3,33% Leidy Elen 0,37% Lucas Henrique 0,58% Matteus 0,26% MC Bin Laden 0,26% Raquele 49,82% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1893 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash