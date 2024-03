Leidy diz que não deixará de votar em Davi: 'Ninguém mandou me irritar'

Após a eliminação de Michel no BBB 24 (Globo), Leidy Elin conversou com Lucas Henrique e Yasmin sobre a permanência de Davi na casa e declarou que não deixará de mirar no rival nos próximos Paredões.

O que aconteceu

No papo, Yasmin afirmou que está "perdida no jogo": "Depois de um negócio desse, não sei mais qual é a linha certa. Para mim, não faz mais sentido."

Leidy expôs a sua visão: "Sabe o que eles falam? Que o Davi voltou e todo mundo vai mudar com ele... Mas eu vou continuar na mesma pegada que estou."

Vou falar igual o Rodriguinho: Davi Futebol Clube. Ninguém mandou ele me irritar, eu estava na minha. Não tinha nada contra ele, agora eu tenho. Leidy sobre Davi

Lucas também opinou: "No dia que eu encher o saco e paciência, sabe o que eu vou fazer? Vou para o Paredão com ele! Em algum momento do jogo vou ter que ir para o Paredão com ele. E aí ou ele sai, ou eu saio."

