Com churrasco na laje, que horas começa a Festa do Líder de Lucas Henrique?

Lucas Henrique ganha a sua Festa do Líder do BBB 24 (Globo) nesta quarta-feira (6). Veja mais detalhes sobre o tema e o horário.

O que aconteceu

Festa terá churrasco na laje. Segundo o Gshow, os brother também vão aproveitar o evento com uma apresentação do grupo musical Jongo da Serrinha.

Lucas é o primeiro participante da edição a celebrar em dose dupla. Vencendo a Prova do Líder três vezes, o capoeirista teve a oportunidade de ter duas festas no programa — que retornaram à programação com a liderança de Fernanda.

Espectadores podem curtir com os brothers a festança. Ela começa às 22h25 (horário de Brasília) com o programa ao vivo e pode ser assistida tanto pela TV quanto pelo Globoplay, para quem é assinante do serviço.

