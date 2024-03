Fernanda diz que se sentiu péssima em treta com Alane: 'Debochando de mim'

No Raio-X desta quarta-feira (6), Fernanda admitiu que o pior momento que enfrentou no BBB 24 (Globo) foi quando Alane citou o perdão após a treta entre as duas na academia.

O que aconteceu

Fernanda confessou que já se sentiu mal em mais de uma situação: "Poderia citar vários momentos, principalmente momentos relacionados à emoção, a sentimento, à gente se sentir esgotado, se sentir impotente, inútil".

Para ela, um desentendimento com Alane foi o pior momento que viveu na casa: "O que mais me pegou foi quando a Alane quis fazer aquela coisa ali do perdão, sendo que é uma coisa que nunca pedi. Isso mexeu em tudo, mexeu no ego, na honra. Ela fez uma p*ta cena em cima de uma coisa que nunca foi solicitada".

Isso, para mim, foi um momento horrível, me senti muito mal. Porque não cabia, não cabia eu estar naquele lugar, não cabia ela fazer aquilo. Para mim, foi o pior momento, me senti péssima, me senti uma idiota, uma menina debochando de mim na televisão. Foi f*da para c*ralho". Fernanda

