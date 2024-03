Ex de Lucas diz que foi chamada de 'oportunista' por familiares do brother

Camila Moura, ex de Lucas Henrique, contou que alguns familiares do brother do BBB 24 (Globo) começaram a atacá-la por dizer que não estava recebendo apoio emocional deles. Ela disse que foi chamada de oportunista e mentirosa.

O que aconteceu

A ex do participante disse que alguns familiares deles estavam atacando-na. "Só para esclarecer uma coisa, que estou vendo o burburinho começando a surgir. Tem alguns familiares do Lucas me alegando de ser oportunista, de ser mentirosa, de ser falsa simplesmente porque eu respondi uma caixinha que perguntava se eles estavam me dando, no presente, apoio emocional", contou nos stories do Instagram.

A professora opinou que era ridícula a proporção que as coisas tomaram: "No começo do programa, que estava tudo lindo, eu me lascando em prol do bonito lá dentro, estava sim [dando apoio]. E eu sempre, nesses anos de relacionamento com o Lucas, tive uma convivência muito boa com a família dele. A gente nunca teve problema, inclusive, acho ridículo essa proporção de ter que vir em rede social brigar, já que eu nunca citei ninguém diretamente, nunca ataquei ninguém, sempre fui respeitosa com eles".

Ela apontou que está defendendo sua imagem: "A decisão de não me calar perante as decisões do até então marido, no papel, lá dentro do programa, é minha e dele. Se ele tem o 'direito' de lá dentro fazer o que ele acha conveniente, por que aqui fora eu não posso fazer o que acho conveniente para defender a minha imagem? Eu nunca imaginei que a gente [ela e a família do Lucas] ia brigar e se acabar na internet por conta disso".

Por fim, Camila destacou que está recebendo suporte de sua mãe: "Apoio emocional falando 'a gente entende a sua chateação, desde que resolva quando ele sair, desde que você não use palavrão'? Como assim, que apoio emocional é esse que tenho que desabafar da forma que é conveniente às pessoas, que tenho que sentir a minha dor conveniente às pessoas? Apoio emocional agora quem está dando é a minha mãe".

A ex-esposa do participante se pronunciou após Lucas flertar com Pitel. Desde então, a professora de história declarou torcida a Davi, jogou no lixo fotos do então marido, fez suas malas e confessou que está fazendo terapia.

