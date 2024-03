'BBB 24': eliminado, Michel diz que TDAH prejudicou seu jogo no reality

Michel, eliminado do Big Brother Brasil 24 na noite de terça-feira, 5, acredita que ter TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) possa ter prejudicado seu jogo no reality. Em entrevista ao Mais Você na manhã desta quarta-feira, 6, o professor de geografia foi questionado sobre o esquecimento de uma fofoca. "Além de eu ter TDAH, estamos ali em um momento de muita pressão, confusão, estresse. Eu não lembrava de jeito nenhum daquilo", contou Michel. Ele disse que não caçaria briga à toa, em um ato de fingimento.

Na ocasião, Michel havia comentado com MC Bin Laden sobre a intenção de voto de um outro participante. Mais tarde, afirmou que soubera da informação pelo próprio Bin, gerando confusão. O professor de geografia só foi entender a bagunça após sua eliminação, ao participar do Bate-papo BBB, onde assistiu a momentos do programa. Ele ficou chocado ao descobrir que, na verdade, ele mesmo fora o autor do cochicho.

No Mais Você, o apresentador Fabricio Battaglini quis saber se o TDAH atrapalhou Michel no jogo. "Eu estou muito feliz e orgulhoso comigo pela concentração que tive [nas provas]. Sempre tive muito problema de concentração. Tinham coisas que realmente fugiam ali... Eu não sabia de onde vinha a informação. Isso me atrapalhou no jogo com certeza. Às vezes, depois de conversar com Lucas, eu perguntava para aliados, como Raquele, se eu tinha falado aquilo mesmo." Isso o deixava inseguro para jogar na casa. Mas o recém-eliminado pensa que a pressão do programa causa esquecimentos semelhantes nos brothers e sisters em geral.

O paredão, formado entre Davi, Alane e Michel, eliminou Michel com 70,33% dos votos (votos de eliminação) na noite de terça-feira, 5. O professor é o décimo primeiro eliminado do programa nesta edição. Davi recebeu 28,73% dos votos, e Alane recebeu 0,94%. Leia um resumo dos acontecimentos da noite.