BBB 24: Alane disse que se ganhar o líder indicará Leidy

Em uma conversa, que aconteceu hoje (6), na área externa da casa do BBB 24 (Globo), Alane e Bia discutiram sobre o comportamento de Leidy depois da briga do Sincerão. A bailarina está chateada com a atitude da trancista e mencionou que, se ganhar o líder, pensa em indicar Leidy para o Paredão.

O que aconteceu

Alane e Bia tentaram se desculpar com Leidy por terem compartilhado o jogo dela com Davi, mas as sisters não tiveram sucesso. A trancista está evitando a dupla na casa e já deixou claro que não quer mais jogar com elas.

"Yasmin falou: 'Eu votaria em você'. Então, ela fica tentando conciliar para os dois lados, tentando ser amiga de todo mundo para se esconder do jogo, não para enfrentar o jogo de peito aberto. Então, sinceramente, se eu fosse líder, estou cogitando muito, muito, muito mesmo votar na Leidy", disse Alane.

"E não está errada não", concorda Bia.

"Por que nunca foi para o paredão, se esconde do jogo, promete que te prioriza e depois não fala contigo. O que é isso?", argumentou a bailarina.

"Eu vou agir com a mesma coragem que agi quando votei no Nizam, porque era uma pessoa próxima que meu coração mandou eu votar", justificou Alane.

