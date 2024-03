Azeite brasileiro é eleito melhor do hemisfério sul em prêmio internacional

O azeite extravirgem Potenza Frutado, produzido pela Fazenda Serra dos Tapes, de Canguçu, no Rio Grande do Sul, foi escolhido o melhor do Hemisfério Sul, no grupo "Azeite Frutado Ligeiro", na 22ª edição do Prêmio Internacional Expoliva de Qualidade dos Melhores Azeites Extravirgens.

O prêmio é o mais antigo e um dos mais tradicionais do setor e todos os anos acontece na cidade espanhola de Jáen, a capital mundial do azeite.

O azeite é o único representante brasileiro entre os premiados em 2024, como anunciado nesta quarta (6). Com acidez máxima de 0,14%, o produto é preparado com as variedades de azeitonas arbequina, coratina e frantoio, cultivadas sob altos padrões de qualidade. Do cultivo ao armazenamento, todas as etapas passam pela análise minuciosa da especialista.

Potenza Frutado, produzido pela Fazenda Serra dos Tapes Imagem: Roberta Pereira

Segundo a sommelier de azeites e mestra de lagar, Cláudia Santos, o diferencial do Potenza Frutado está na variedade coratina. Normalmente utilizada em blends mais intensos, Cláudia chegou a uma proporção ideal, garantindo um azeite um azeite que, embora frutado, apresenta uma riqueza de aromas herbáceos e florais.

No último ano, o Potenza Frutado já havia conquistado o Mario Solinas Quality Award como melhor azeite de oliva extravirgem do Hemisfério Sul. Foi a primeira vez que um produto brasileiro alcançou o título, considerado o mais importante da comunidade internacional do azeite de oliva extravirgem.

Produção na Fazenda Serra dos Tapes Imagem: Divulgação

Onde encontrar

O lote de 2 mil litros do Potenza Frutado que conquistou o Prêmio Internacional Expoliva de Qualidade dos Melhores Azeites Extravirgens já está à venda no e-commerce da Fazenda Serra dos Tapes em garrafas de 250ml (R$ 60) e 500 ml (R$ 100).A linha Potenza também conta com a versão "Intenso". Produzido com as variedades picual, koroneiki e frantoio, o azeite tem acidez máxima de 0,17% e harmoniza bem com legumes grelhados, pães, saladas, carnes e massas.

O prêmio

O principal diferencial do Prêmio Internacional Expoliva de Qualidade dos Melhores Azeites Extravirgens é o rigor e exigência em todo o processo de coleta de amostras e avaliação dos candidatos.

Para garantir transparência e autenticidade na escolha dos ganhadores, a coleta de amostras de azeites é realizada sob supervisão de cartório. Ao chegar ao destino, é utilizada uma chave dupla, novamente autenticada, com o objetivo de certificar a integridade e confidencialidade dos resultados.

Na edição 2023/2024 do Prêmio Internacional Expoliva foram coletadas 137 amostras de azeites de diversos países, incluindo Espanha, Itália, França, Argentina, Uruguai e Brasil.