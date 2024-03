Após revelação inesperada, Buba briga com José Venâncio em 'Renascer'

No capítulo de quinta (07), da novela das 9 "Renascer" (Globo), Buba (Gabriela Medeiros) e José Venâncio (Rodrigo Simas) terão uma briga feia.

Tudo começa quando o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) precisa ir até a fazenda e Buba dá a sugestão de levarem Teca (Lívia Silva) com eles. "Uma coisa é aceitar ela aqui com a gente numa boa. Outra é aparecer com ela na casa de painho", responde o publicitário.

Nesse momento, a psicóloga revela que decidiu adotar o filho da garota que vivia na rua. "Nós duas decidimos, juntas, que eu vou assumir essa criança!", afirma.

Os dois têm uma discussão feia e Venâncio decide ir até a casa do pai sozinho. "Não quero me precipitar em nada. Eu... quero aproveitar esse tempo... pra pensar em tudo que tá acontecendo... no que você disse... com a calma e o cuidado que isso merece. Tudo bem?", diz ele.

Buba concorda com o namorado e os dois decidem passar os próximos dias longe um do outro. "Eu acho que você precisa desse tempo, sozinho. Além do que... alguém tem que ficar aqui com a Teca", fala.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.