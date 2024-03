Após expor prazer em sexo anal, Marina Sena diz se cospe ou engole o gozo

Marina Sena, 27, afirmou que não é adepta de engolir o esperma do parceiro durante o sexo.

O que aconteceu

Cantora disse que cospe. "Cuspo, pelo amor de Deus. Quem engole eu acho loucura", declarou durante participação no programa Surubaum, comando por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube.

Sena contou que, embora na cama seja melhor, ela gosta de transar em qualquer lugar e destacou que "o tesão é maior nas preliminares". Artista ressaltou ser adepta de sexo sem penetração e pontuou que homem que não fala na transa é chato. "A gente é instigada pelo imaginário. Gosto que fala o que quer fazer comigo".

Marina revelou que sua posição preferida é frango assado porque é "preguiçosa" e prefere "ser comida" sem fazer muito esforço. Em relação ao tamanho do pênis, ela disse que o órgão "quando é muito pequeno é complicado, porque o cara vai ter que ter uma desenvoltura". "Agora tem gente que tem o pa* muito grande e é ruim, porque não sabe lidar com o pa* que tem. Quando olho para o boy e o pa* é grande já falo 'vai com calma porque não é de ferro, vamos com paciência'".

No programa, Marina Sena também admitiu ser adepta do sexo anal. "Dar o c* é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o c*. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o c* para ele".