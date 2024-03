Após derrota para Popó, Bambam desafia astro internacional: 'Preparado?'

Depois de ser nocauteado em 36 segundos para Acelino Popó Freitas, Kleber Bambam desafiou o youtuber e lutador Jake Paul para enfrentá-lo nos ringues.

O que aconteceu

Bambam disse já estar em contato com o treinador de Jake e pretende lutar contra ele no final deste ano. "Jake Paul você é o próximo. Está preparado? Venha para o Brasil em dezembro", declarou no podcast PodPah.

O fisiculturista também falou que, mesmo que seja derrotado pelo norte-americano, vai ganhar bastante dinheiro. Entretanto, o famoso ponderou que tem chances de ganhar de Paul.

Um dos youtubers mais famosos dos Estados Unidos, Jake Paul é um lutador semi-profissional. No último sábado (2), ele ganhou sua nona luta no boxe contra o pugilista Ryan Bourland. Recentemente, ele expressou desejo em lutar contra atletas do UFC, mas recusou desafio feito por Tony Ferguson.

Bambam foi nocauteado por Acelino Popó no mês passado. Os dois participaram do Fight Music Show 4, em São Paulo. Eles costumavam ser amigos, mas romperam em 2022 em meio a trocas de farpas.