Aos 80 anos, Rei da Pornochanchada chama atenção ao posar sem camisa

Rei da Pornochanchada, David Cardoso, 80, chamou atenção ao posar sem camisa, com o corpo definido, ao lado do filho caçula.

O que aconteceu

Na foto, David aparece sorrindo ao lado do filho Oswaldo Cardoso. O jovem é fruto do casamento com a professora Romilda Servim, com que está casado há mais de 20 anos. Além de Oswaldo, Davi tem outros três filhos.

David tem uma carreira vasta, com mais de 40 filmes. Nas produções, ele atuou como ator, diretor ou produtor. Hoje, ele vive longe da mídia e mora com a família em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Últimos trabalhos no cinema e na televisão. No cinema foi no filme "A Hora Mágica", de Guilherme de Almeida Prado, de 1998, enquanto na TV na novela "Da Cor do Pecado", em 2004. Em 1982, ele protagonizou a novela da Globo das 18h "O Homem proibido", em que formava um triângulo amoroso com Elizabeth Savalla e Lídia Brondi.

David Cardoso participará hoje (6) da mostra de cinema "Do Coração do Brasil", no Rio de Janeiro. O ator estará em uma roda de conversa após a exibição de seus filmes "Desejo Selvagem" e "19 Mulheres e 1 Homem". No dia 16 de março, o filme "Corpo e Alma de Mulher" também será exibido no evento.