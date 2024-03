Ana Maria Braga diz que cheiro de maconha domina ruas dos EUA: 'Meio tonta'

Ana Maria Braga, 74, relatou que o cheiro de maconha pelas ruas dos Estados Unidos é algo constante, ao ponto de deixá-la "meio tonta".

O que aconteceu

Apresentadora descreveu sua experiência com o cheiro da maconha durante participação ao vivo no programa GloboNews Mais, nesta quarta-feira (6). Ao lado de Guga Chacra, ela contou que viajou pelas costas oeste e leste do país e o cheiro da erva foi basicamente o único que sentiu.

"Viajei para a costa oeste, depois vim para a costa leste e o único cheiro que eu senti de lá até aqui foi da maconha. Aqui em Nova York, inclusive, esperava aquele cheirinho de castanha queimada no frio. Não tem calçada, não tem lugar, não tem loja...A porta da loja abre e entra cheiro de maconha. É um cheiro que comanda, você fica até meio tonto", declarou.

Nos Estados Unidos, não há uma legislação única para todos os estados e cada um deles tem liberdade para discorrer sobre o tema. Atualmente, 23 dos 50 estados daquele país permitem o consumo, plantação e o comércio regulado da erva. No Brasil, o STF (Supremo Tribunal Federal) julga a liberação do porte da droga para consumo próprio. Atualmente, o placar está em 5 a 3 pela liberação, mas o ministro Dias Toffoli pediu vista e adiou o resultado.

Ana Maria Braga está de férias pelos Estados Unidos ao lado do namorado, Fábio Arruda. Recentemente, a famosa abriu álbum com fotos da viagem ao lado do amado.