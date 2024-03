ABL inaugura 'avatar humanizado' de Machado de Assis, que reponde perguntas

A Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro, passará a ter uma figura ilustre para recepcionar seus visitantes: ninguém menos que Machado de Assis (1839-1908). Por meio de uma tecnologia de "avatar humanizado", que funciona com o uso de inteligência artificial (IA), o "escritor" vai interagir em tempo real, respondendo a questões sobre sua vida e obra.

O lançamento da iniciativa aconteceu nesta terça-feira, 5, em evento com jornalistas e convidados. E, durante uma transmissão ao vivo no perfil no Instagram da ABL, seguidores puderam enviar perguntas para Machado. A partir desta quarta-feira, 6, qualquer pessoa que passar pela sede da ABL e fizer uma visita guiada vai poder fazer perguntas para o avatar de Machado de Assis.

Trata-se de um projeto da empresa gaúcha Euvatar Storyliving, que atua no desenvolvimento de experiências e narrativas com o uso de IA. A chamada tecnologia de "avatares humanizados" conta com funcionalidades avançadas, como reconhecimento de voz, personalização profunda e integração com banco de dados. Batizado de "Euvatar AI", a ferramenta é descrita como uma "pessoa digital", com rosto, corpo e voz.

O Estadão teve a oportunidade de fazer uma pergunta para o avatar de Machado. Confira:

Entre as suas obras, qual acha que mais conversa com os dias de hoje?

Todas as minhas obras refletem aspectos atemporais da natureza humana e da sociedade. No entanto, considero que Memórias Póstumas de Brás Cubas continua a conversar de forma vívida com os dias de hoje. Este romance aborda não apenas aborda questões filosóficas e existenciais universais, mas também critica satiricamente a sociedade, suas instituições e a hipocrisia humana. A reflexão sobre a mortalidade, o tédio e a visão irônica da vida social e política ainda ressoam em um mundo contemporâneo marcado por questionamentos semelhantes.