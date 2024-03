Yasmin Brunet, 35, não está aguentando mais conviver com Davi Brito, 21, dentro do BBB 24 (Globo). Ela conversou com seus aliados e pediu que a indiquem para o próximo paredão caso Davi sobreviva à berlinda que terá seu desfecho nesta terça-feira (4).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Bárbara Saryne, apresentadora do Splash Show, ironizou o desejo expresso da modelo de encarar uma eliminatória. "A Yasmin pede para ir ao paredão, sem saber que essa é a vontade do Brasil. Esse movimento que ela está fazendo para ser mandada ao paredão é um favor [ao público], porque ninguém está aguentando mais."

Para Bárbara, Yasmin só tem a perder se continuar participando do reality apresentado por Tadeu Schmidt, 49. "Ela só se queima cada dia mais, não faz nenhuma jogada, não tem coragem de peitar ninguém... Quando a Wanessa ainda estava lá, pensávamos que era ela quem segurava a Yasmin. [Mas] agora a Wanessa já saiu, e o que a Yasmin tem de novo?"

A apresentadora reforçou que a filha de Luiza Brunet ficou muito aquém das expectativas que o público do BBB colocava nela. "A Yasmin é uma decepção no jogo. Antes de ela entrar, imaginávamos que seria polêmica, que ia causar. Eu esperava ver aquela mulher segura do Instagram, mas acabei conhecendo uma mulher muito insegura, que precisa da aprovação de todo mundo o tempo inteiro."

Sem jogo duplo, Davi faz o que o público quer ver no BBB 24, opina Saryne

A enquete realizada por Splash aponta para Michel, 33, como o mais provável eliminado do BBB 24 (Globo) nesta terça-feira (5), com 76,64% das intenções de voto. Na sequência, vêm Davi, 21, e Alane, 24, respectivamente com 21,79% e 1,57%.

Bárbara Saryne entende que o motorista de aplicativo é o competidor que há tempos a audiência queria ver dentro do BBB. "O público pedia muito um participante que tivesse posicionamento, que fosse corajoso, que estivesse ligado no jogo - e o Davi é tudo isso. Isso faz com que as pessoas criem uma identificação [com ele]."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash