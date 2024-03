Yasmin chama Davi de psicopata em conversa com Michel

Nesta terça-feira (5), após a ação que aconteceu na área externa do BBB 24 (Globo), Yasmin e Michel teceram criticas a Davi, a sister o chamou de psicopata. Enquanto isso, o brother estava tomando banho e cantando.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Yasmin e Michel estavam sentados na sala conversando sobre Davi. Eles começaram comentando a cantoria: "No agudo, é melhor do que na voz dele normal", disse a sister.

Depois disso, a modelo disse ao colega que Davi é psicopata e relembrou o momento em que ele a alertou sobre as alianças dela com os integrantes do Quarto Gnomos no início do programa.

Yasmin também apontou que Davi tem problemas com todos os camarotes da casa. "Ele tenta isso. Igual ele fez com as 'fadas'. E sabe o que aconteceu? Eu não caí na dele e expus ele para os Gnomos. E o que aconteceu depois? Virei o foco. O alvo. Eu, a Wanessa e o Rodriguinho. Ele tem problema com o Camarote", concluiu a modelo.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Resultado parcial Total de 1930870 votos 1,55% Alane 22,16% Davi 76,29% Michel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1930870 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash