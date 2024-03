Wanessa se esquece do principal em pronunciamento: pedir desculpas a Davi

Wanessa Camargo, 41, pronunciou-se pela primeira vez sobre sua desclassificação do BBB 24 (Globo). Ela divulgou em suas redes sociais um vídeo, no qual agradece o apoio dos fãs e pede perdão a todos que tenham se magoado com alguma atitude sua dentro do reality.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, criticou a cantora por não ter incluído uma retratação direta com Davi na gravação. "Ela esqueceu algo essencial, que era para estar nos primeiros segundos do vídeo: o pedido de desculpas ao Davi - não só pelo que ocasionou a saída dela - a agressão -, mas também pelas falas contra ele ao longo da temporada."

Para Dieguinho, é uma mostra de que Wanessa provavelmente não está tão arrependida assim de suas atitudes com o baiano. "Se ela ainda não fez isso [desculpar-se], é sinal de que está chateada com o Davi - ou de que vai reforçar, e não mudar, a visão que tem sobre ele."

Bárbara Saryne, por sua vez, pensa que o pronunciamento de Wanessa é suficiente por agora. "Concordo que faltou o pedido de desculpas, teria sido de bom tom. Mas foi um vídeo OK para o momento. Ela ainda está tendo acesso às informações e, talvez, não iria passar verdade caso se estendesse muito."

A apresentadora opina, no entanto, que é indispensável para Wanessa retratar-se com o baiano em um futuro próximo. "Espero, de verdade, que [posteriormente] exista esse pedido de desculpas diretamente ao Davi e à família dele. Mais do que o pedido de desculpas, o que queremos é que a pessoa faça uma autoavaliação, reveja e mude."

Sem jogo duplo, Davi faz o que o público quer ver no BBB 24, opina Saryne

A enquete realizada por Splash aponta para Michel, 33, como o mais provável eliminado do BBB 24 (Globo) nesta terça-feira (5), com 76,64% das intenções de voto. Na sequência, vêm Davi, 21, e Alane, 24, respectivamente com 21,79% e 1,57%.

Bárbara Saryne entende que o motorista de aplicativo é o competidor que há tempos a audiência queria ver dentro do BBB. "O público pedia muito um participante que tivesse posicionamento, que fosse corajoso, que estivesse ligado no jogo - e o Davi é tudo isso. Isso faz com que as pessoas criem uma identificação [com ele]."

