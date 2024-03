Relógio de R$ 280 mil e mais: os luxos da viagem de Virginia para a Suíça

Virginia Fonseca, 24, está curtindo as férias na Suíça e chamou a atenção com os luxos da viagem.

O que aconteceu

Em Genebra, a influenciadora e o marido, Zé Felipe, se hospedaram em um hotel com diárias de quase R$ 70 mil. O casal ficou no The Woodward, da rede Oetker Collection, que tem diárias de até US$ 13 mil (R$ 69,98 mil na cotação atual).

A famosa ainda ganhou seu primeiro Rolex durante o passeio pelo país europeu. Nesta terça-feira (5), celebrou o presente dado pela sócia Samara Pink. O relógio é avaliado em R$ 280 mil.

Mas Virginia também presenteou a sócia com um relógio de grife. Ela deu um relógio da marca Cartier, de R$ 129 mil, para a amiga.

A influenciadora não poupou dinheiro na gastronomia. Virginia Fonseca contou que foi a alguns restaurantes 5 estrelas e que comeu pela primeira vez escargot.

Hotel The Woodward, da rede Oetker Collection, em que Virginia está hospedada Imagem: Divulgação

Virginia e sócia compram relógios luxuosos em viagem Imagem: Reprodução/Instagram