'Vai entrar gente, eu estou falando para vocês', diz Leidy Elin

Enquanto organizava o quarto com seus colegas de confinamento nesta terça-feira (5), Leidy Elin sugeriu que entrarão novos integrantes no programa, já que disponibilizaram roupas de cama para troca no Quarto Magia.

O que aconteceu

Enquanto Leidy Elin, Giovanna, Isabelle, Raquele, Matteus, Bia e Alane estavam ocupados trocando as roupas de cama no Quarto Fada, receberam um aviso da produção sobre a disponibilidade de materiais para a manutenção do Quarto Magia na despensa.

Leidy questionou a necessidade de manutenção do quarto, ponderando que mesmo que o quarto fosse fechado, ainda haveria camas suficientes para acomodar todos os participantes do reality.

"Vai trocar o Magia ainda? Vai entrar gente, eu tô falando pra vocês... Não tem lógica, dá certo aqui embaixo, são 13 camas e tem 13 pessoas"; confabulou a sister.

As sisters no quarto reagiram com incomodadas com a possibilidade. "Ah, pelo amor de Deus, não é possível. Nessa altura do campeonato", reclama Giovanna.

