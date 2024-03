Tays Reis exibe corpo definido após sequência de procedimentos estéticos

Tays Reis, 29, tem compartilhado em suas redes o novo visual após cirurgia de remodelação do corpo.

O que aconteceu

A cantora passou por algumas cirurgias na aparência nos últimos meses. Nesta segunda-feira (5), ela publicou um vídeo de uma lipoaspiração avançada para redefinir o abdômen, costas, flanco, coxas e axilas. No ano passado, ela também fez uma rinoplastia, para remodelar o nariz.

Em novas fotos, Tays aparece com barriga e pernas bem definidas, além de exibir o novo nariz. Com um biquíni azul, ela também posou ao lado do namorado Biel, 27, e da filha, Pietra.