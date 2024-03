Taylor Swift pede a fãs norte-americanos que votem nas primárias da Superterça

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) - A superestrela do pop Taylor Swift incentivou seus milhões de fãs nesta terça-feira a votarem nas eleições primárias da Superterça nos Estados Unidos, mas não apoiou nenhum candidato específico.

A vencedora de 14 prêmios Grammy, cuja turnê "The Eras" é a turnê de maior bilheteria do mundo, com mais de 1 bilhão de dólares em vendas de ingressos, disse a seus 282 milhões de seguidores no Instagram que fizessem um plano para votar nesta terça-feira e divulgou o link do vote.org, um grupo de registro de eleitores sem fins lucrativos.

"Eu queria lembrá-los de votar nas pessoas que mais representam VOCÊ no poder", escreveu ela em um story do Instagram, com texto branco contra um fundo preto.

Swift já marcou presença na política antes, apoiando o presidente Joe Biden em 2020. Ela também tem denunciado o ex-presidente Donald Trump.

Durante uma aparição no programa "Late Night with Seth Meyers", da NBC, na semana passada, Biden brincou com o anfitrião sobre teorias da conspiração de que o presidente e a cantora estão em "conluio". Meyers disse que uma pesquisa recente mostrou que 18% dos norte-americanos acreditavam que Biden e Swift estavam de alguma forma trabalhando juntos.

A publicação de Swift foi feita no momento em que o Instagram e o Facebook, ambos de propriedade da Meta, sofreram uma interrupção de mais de duas horas causada por um problema técnico que afetou centenas de milhares de usuários em todo o mundo.

A enorme base de fãs de Swift impulsionou as economias locais quando ela fez uma turnê pelos EUA e pelo mundo em 2023, e seu romance com um jogador de futebol americano profissional, Travis Kelce, atraiu novos fãs para os jogos de sua equipe e para o Super Bowl.