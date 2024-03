Sharon Osbourne, esposa de Ozzy, recebe R$630 mil por dia em Big Brother

Sharon Osbourne, 71, só aceitou participar do confinamento do 'Celebrity Big Brother' sob condições muito especiais.

O que aconteceu

A esposa do vocalista do Black Sabbath recebe o salário de 100 mil libras esterlinas (cerca de R$ 630 mil) por dia no programa, segundo o The Sun. A apresentadora também exigiu ter uma suíte exclusiva separada do restante dos jogadores, para não dividir quarto ou banheiro.

As regalias da veterana não acabam por aí. Além do cachê alto e exclusividades, ela passará apenas cinco dias confinada. Em entrevista para o jornal britânico, Sharon explicou que a curta estadia é por não querer ficar longe do esposo por muito tempo, que tem doença de Parkinson e está com a idade avançada.

Não quero ficar longe de Ozzy por muito tempo. Acho que nunca passei uma semana sem falar com ele, mesmo quando brigamos. Este será o período mais longe dele , declarou a apresentadora.

Durante o período limitado no confinamento, Sharon fez um acordo para quebrar a principal regra do programa: a de receber notícias externas. Ela receberá boletins diários sobre o bem-estar de Ozzy, que vive aos cuidados dela. Uma fonte falou ao The Sun que a exceção foi feita para que ela aceitasse entrar e pudesse relaxar durante o reality.