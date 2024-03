Não passe perrengue: 4 posições para sexo oral gostoso sem dor no pescoço

Sexo oral é sempre bem-vindo, ainda mais se feito com vontade. A maioria das mulheres consegue atingir o orgasmo assim, enquanto não consegue com a penetração. Isso acontece porque, no sexo oral, o clitóris é melhor estimulado.

Apesar de muito prazerosa para quem recebe, a prática do sexo oral pode ser muito desconfortável para quem faz. Afinal, requer que o rosto todo fique encaixado em uma região baixa e apertada do corpo.

Por isso, Universa falou com sexólogas para tentar decifrar quais as posições mais confortáveis para o sexo oral. Veja abaixo.

Lambida invertida

Se você quiser começar as preliminares fazendo sexo oral na parceria, tente algo novo. Com o parceiro deitado, a mulher se encaixa na posição contrária, como se fosse fazer um 69, mas sem deixar a vagina na altura do rosto dele.

Assim, ela consegue estimular a glande, o corpo do pênis e o saco escrotal. Para mais conforto, você pode também fazer isso com o corpo deitado sobre o dele.

Você ou o parceiro em pé

Uma das grandes questões que dá desconforto no sexo oral é a altura da região genital em relação à boca. Por isso, se um de vocês estiver em pé enquanto o outro está sentado, fica bem mais confortável para quem está fazendo.

Para pessoas que sentem prazer com um certo grau de submissão, é uma das posições mais interessantes. Para a maioria das pessoas o contato visual é superprazeroso.

69 clássico

Por estarem deitados em posições invertidas, essa posição pode ser além de prazerosa, bem confortável —para quem faz e para quem recebe. Isso pode levar o prazer às alturas. Importante: concentrem-se em dar, mas também em receber, prazer.

Pés no chão

Uma outra maneira de colocar a vagina na altura do rosto do parceiro é ficar sentada na cama. Com as penas abertas, o homem se agacha no chão à sua frente e faz o sexo oral.

Fonte: Carla Cecarello sexóloga; e Jéssica Siqueira, sexóloga da Plataforma Sexo sem Dúvida

*Com matéria publicada em 05/05/2022