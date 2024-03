Prisão injusta e tragédia: relembre final de Tião na 1ª versão de Renascer

Responsável por emocionar o público na segunda fase do remake de "Renascer", Tião Galinha (Irhandir Santos) foi interpretado por Osmar Prado na primeira versão, de 1993.

Apesar da torcida para que ele tenha um final feliz, o catador de caranguejo não teve sorte na versão original da história.

Qual o desfecho de Tião Galinha?

Na novela, o homem tenta de tudo para enriquecer e fica obcecado pelo 'diabinho' de José Inocêncio, após descobrir que ele é o responsável por mudar a vida de quem o possui.

No entanto, o catador de caranguejos fica cada vez mais frustrado ao perceber que nada dá certo em suas tentativas de melhorar a vida de sua família. As coisas só pioram quando ele é preso por um crime que não cometeu.

Triste e sem perspectivas para o futuro, Tião termina sua participação na novela se enforcando em sua cela na cadeia. Antes de morrer, ele ainda deixa um bilhete reflexivo.