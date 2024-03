Após nudez e promessa, Damião muda de vida e faz Inocêncio cair pra trás

No episódio de "Renascer" desta terça-feira (5), Inácia indaga José Inocêncio sobre a identidade do mandante da morte do patrão, orquestrada por Damião. Venâncio, discretamente, aceita a colaboração de Eriberto para desvendar o paradeiro de Du, mantendo Buba sem saber.

Enquanto isso, Joana faz uma descoberta surpreendente ao perceber que Egídio é o responsável por roubar suas roupas do varal. José Inocêncio comunica a Damião que tanto Inácia quanto Chico desaprovam o casamento, e ele se opõe à ideia de que o funcionário leve Ritinha embora da fazenda.

Damião assegura sua lealdade a José Inocêncio. A amizade entre Lu e João Pedro cresce, despertando ciúmes em Zinha. Eriberto fica alarmado diante da promessa de vingança de Eliana contra Venâncio. Norberto compartilha informações sobre José Inocêncio com Tião.

Sobre a novela

"Renascer", a sucessora de "Terra e Paixão", é uma trama concebida por Bruno Luperi. A narrativa gira em torno de José Inocêncio (Humberto Carrão), um fazendeiro na zona cacaueira de Ilhéus, Bahia.

Após a perda da esposa durante o parto de seu filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio alimenta um profundo ódio pelo herdeiro. A situação se agrava quando João Pedro se casa com Mariana, ex-namorada do filho, que trocou o amor do jovem pelo do pai.