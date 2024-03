Quem sai do BBB 24? Parcial UOL aponta eliminação após provocação no quarto

No paredão desta semana, Alane, Davi e Michel disputam a preferência do público no BBB 24. De acordo com a enquete UOL, atualizada às 14h10, o professor será o próximo eliminado do programa.

O que diz a enquete

A parcial aponta que Michel deixará o reality show com alto índice de rejeição. Atualmente ele aparece com 75,81% dos votos.

Davi Brito aparece em segundo lugar, com 22,64%. Com a desclassificação de Wanessa Camargo, muitas pessoas ficaram insatisfeitas com o participante.

O cenário voltou a favor do motorista de aplicativo especialmente após a briga desta madrugada. Yasmin Brunet e Leidy Elin chegaram a entrar no quarto batendo a porta e acendendo a luz para provocar o rival.

Ainda segundo a parcial do UOL, Alane possui a menor probabilidade de eliminação. Ela aparece com 1,55% dos votos.

A votação é para escolher quem deve ser eliminado. O resultado será divulgado nesta terça-feira (5), logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.