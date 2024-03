Produção dá recado a brothers após treta: 'Mimimi de agressão não existe'

Após uma treta generalizada tomar conta do BBB 24 (Globo), a casa recebeu dois avisos da produção na madrugada de terça-feira (5).

O que aconteceu

No primeiro, a voz da produção falou sobre agressão.

"Mimimi de agressão não existe. Agressão é alguma coisa que tem uma relação física. Fora isso, façam o que vocês quiserem. Acender a luz do quarto, roubar comidinha do amiguinho, botar uma cadeira no caminho, o problema não é nosso", começou.

O que nós iremos avaliar é agressão física, que pode ser pequena, grande, média, de acordo com a relação que vocês têm com a pessoa. Big Boss

"Susto, que alguém bater com a mão, isso não é agressão física. Parem de mimimi, jogo que segue", finalizou o aviso.

Minutos depois, a voz voltou a falar, novamente sobre agressão física.

Não é você que decide quem sai, quem fica, quem agrediu ou não. A decisão da agressão é nossa. Você pode até pleitear, mas nós é que decidimos. Ninguém de vocês decide quem é eliminado. Big Boss

Essas não foram as primeiras intervenções da produção na noite. Durante a treta, Davi já havia recebido uma chamada diretamente.

O brother, Yasmin e Leidy se envolveram em uma treta generalizada após o Sincerão.

