Instagram caiu hoje: rede tem instabilidade e fica fora do ar nesta terça

Do UOL, em São Paulo

No início da tarde de terça-feira (5), tanto o Instagram quanto o Facebook saíram do ar.

O que aconteceu

Usuários começaram a relatar instabilidade por volta das 12h, conforme dados da plataforma Downdetector.

Problemas são no aplicativo móvel. Cerca 63% das reclamações são sobre o app para celulares e tablets, no caso do Instagram, e de 66% para o Facebook.

Usuários usam o X para reclamar das outras redes

A hashtag #instagramdown, que relata os problemas no Instagram, já alcançou quase 100 mil posts.

Instagram = Caiu

Facebook = Caiu

Whatsapp = Aguardando a queda.



?? -- Filipe Miranda. ?? (@MirandaFilipe_) March 5, 2024

chegando no twitter pra ver se o instagram caiu ou se me hackearam pic.twitter.com/vE4z5fBGl2 -- rodrigo (@Rodrigo_sr5) March 5, 2024

Matéria em atualização, mais informações em instantes.