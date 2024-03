Pitel questiona Davi sobre limpeza: 'Sabe que não precisa fazer isso, né?'

Pitel chamou Davi para conversar na tarde de hoje (5) e questionou sua "redenção" no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Pitel cozinhava na cozinha do BBB com Davi, quando questionou o baiano sobre ele limpar a casa do reality show após uma noite de discussões.

"Sabe o que parece? Parece que tem um ciclo vicioso. Depois de toda grande briga que acontece, acontece um ato seu de cuidado, de almoço de limpeza… Parece sempre um redenção, por isso que eu falo que é um ciclo muito vicioso", disse Pitel.

Davi respondeu que sempre limpou e organizou a casa, independente das discussões.

"Você sabe que não precisa fazer nada disso, né […] No seu contrato não tem essa obrigação. Acho errado quando você fala isso pra atacar a pessoa", continuou Pitel.

Davi disse que não usou a informação para atacar Yasmin e que muitas pessoas da casa "não fazem nada". "Eu entendo seu lado, mas isso aqui, eu sempre faço. Limpeza... eu sou organizado", disse Davi. "Não gosto de nada bagunçado. Nada no chão".

"Isso aqui tá no contrato, você sabe né? Limpeza do fogão...", continuou Davi. "É um jogo de convivência […] Na minha opinião, todos tem que fazer e muita gente aqui não faz."

Pitel disse que o brother não deveria limpar a casa para usar isso como "moeda de troca".

Davi respondeu que entender o ponto de vista da sister, mas que se estiver mentindo, será eliminado hoje.

O baiano ainda salientou que pensa diferente de alguns brothers, e não concorda com a higiene de muitos deles.

"Sempre vou fazer [essa limpeza e cozinhar], estando aqui ou não. Até pra minha namorada eu faço, café da manhã...", disse. "Mas sou muito confiante no meu jogo".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Resultado parcial Total de 1912258 votos 1,55% Alane 22,29% Davi 76,16% Michel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1912258 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash