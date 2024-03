Parcial UOL aponta quem sai do BBB 24 após pedido de desculpas de Wanessa

Alane, Davi Brito e Michel disputam a preferência do público no paredão desta semana do BBB 24. De acordo com a enquete UOL, o professor será o próximo participante eliminado do programa.

O que diz a enquete

A nova parcial da votação, atualizada às 17h25, mostra que Michel já possui um alto índice de rejeição. O professor tem 76,54% dos votos.

Após enfrentar uma série de discussões, Davi Brito voltou a estabilizar seu favoritismo junto ao público. Ele está em segundo lugar com 21,88%.

Muitas pessoas tinham se revoltado com o brother por conta da desclassificação de Wanessa Camargo. A cantora, inclusive, se pronunciou pela primeira vez e pediu desculpas pelas coisas que falou.

Quero pedir desculpas a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida por alguma palavra ou atitude minha lá dentro. Nunca foi minha intenção, Wanessa Camargo.

Alane é a participante com a menor probabilidade de deixar o reality show. Atualmente ela tem apenas 1,57% dos votos.

A votação é para escolher quem deve ser eliminado. O resultado será divulgado nesta terça-feira (5), logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.