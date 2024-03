Nivea Stelmann recebe elogio em ensaio com lingerie para celebrar 50 anos

Nivea Stelmann, 49, que completa 50 anos em menos de um mês, posou para um ensaio de fotos vestindo uma lingerie.

O que aconteceu

No Instagram, a atriz compartilhou fotos de lingerie para um ensaio em comemoração do seu aniversário, que faz no dia 6 de abril. "Mais fotos e bastidores do meu ensaio lindo de 50 anos! #Nivea50 #mulherde50 #6deAbril", escreveu no Instagram.

A atriz recebeu uma série de elogios pela sua beleza e pelo ensaio sensual. "Fotos lindas, sem ser vulgar", disse uma seguidora. "Era essa a intenção", respondeu Nivea. "Belíssima! Corpo Lindíssimo! Parabéns por ser linda usando seu carisma e ousadia", afirmou mais um.

Na semana passada, Nivea compartilhou uma foto para comentar sobre o ensaio que realizou, com direito a pernas à mostra. "Primeira foto do ensaio lindo que eu fiz. Quero mostrar para os meus netos como a vovó era nessa idade, rs. Que venha o meu segundo ato. Bora! Quero mais! Orgulho da minha trajetória. Seguimos!", escreveu.