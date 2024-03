Não gosta do sal do mar? Conheça lindas praias de água doce do Brasil

Você é daquelas pessoas que amam praia, mas que se incomodam com o sal do mar e com o ar da maresia? Caso a resposta seja sim, saiba que no Brasil há uma enorme quantidade de praias de água doce que são verdadeiros paraísos.

São locais também cercados de areia fofa, por muita natureza e que oferecem oportunidades de banho refrescantes e livres da sensação de grude gerada pelo sal.

Nossa dá a dica de dez praias de rio espalhadas de norte a sul de nosso país.

Alter do Chão (PA)

Imagem: iStock

Não é exagero quando os paraenses dizem que Alter do Chão é o destino com as praias fluviais mais lindas do mundo.

Parte da região do município de Santarém, Alter abriga faixas de areia lindíssimas banhadas pelo rio Tapajós e rodeadas por muito verde.

Um dos principais destaques do local é a orla da Ilha do Amor, com areia clara e barraquinhas vendendo comidas e bebidas.

Para um passeio romântico, vá até a praia da Ponta do Cururu, de onde se observa um pôr do sol incrível.

A melhor época para visitar Alter do Chão costuma ser entre setembro e janeiro, quando o nível do rio Tapajós diminui e várias lindas praias se formam na região.

Jalapão (TO)

Imagem: iStock

Com cachoeiras belíssimas e dunas de coloração dourada, o Jalapão é um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil.

Neste recanto do Estado do Tocantins, os viajantes também têm a oportunidade de curtir praias fluviais.

Para este tipo de atividade, um lugar imperdível é a Prainha do Rio Novo, com areia fofa, muita vegetação e água deliciosa para um banho - com direito a observação de peixes com máscaras de snorkel.

Essa praia fica perto da Cachoeira da Velha, um dos principais cartões-postais do Jalapão.

Bonito e arredores (MS)

Imagem: iStock

Rios de água cristalina, cachoeiras e até um santuário de araras: a região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, merece a fama (e o nome) que tem.

No meio de tantos atrativos naturais, a área também conta com praias de água doce.

Uma das mais célebres delas é a linda praia da Figueira, banhada por água calminha e que oferece atrativos como quiosques com espreguiçadeiras, passeios de caiaque e tirolesa.

Lajeado (TO)

Imagem: Agência do Desenvolvimento Turístico Cultura e Economia Criativa do Tocantins

Destino ainda pouco conhecido do Brasil, a região de Lajeado (TO), a aproximadamente 60 km da cidade de Palmas, abriga algumas das praias de água doce mais bonitas do país.

Uma delas é a Praia do Segredo, que tem este nome por causa da sua proximidade com o Morro do Segredo, em uma paisagem digna de um quadro, composta por água calma, areia clara, muita vegetação e um horizonte montanhoso.

O acesso a Lajeado é fácil e, enquanto curtem o cenário, os turistas podem saborear petiscos e tomar uma cerveja gelada nos bares locais.

Praia do Paredão (TO)

Imagem: Emerson Silva - Agência do Desenvolvimento Turístico Cultura e Economia Criativa do Tocantins

A Praia do Paredão, também no Tocantins, é outro lugar imperdível no Brasil para quem gosta de água doce.

Localizada a aproximadamente 75 km de Palmas, o local é composto por um fotogênico paredão rochoso e uma pequena faixa de areia branca banhada pela água morna do rio Tocantins.

O lugar tem clima um tanto selvagem, ideal para quem quer se conectar com a natureza no meio de lindas paisagens.

Caraíva (BA)

Imagem: iStock

Destino bombado entre turistas do Sudeste, o balneário baiano de Caraíva tem faixas de areia banhadas pelo mar de enorme beleza.

Mas saiba que, na área, também dá para curtir praia fluvial, banhada pelo rio Caraíva.

Lá, é possível alugar cadeiras e guarda-sol.

Este é um ótimo point de Caraíva de onde admirar o pôr do sol no final do dia.

Ubatuba (SP)

Imagem: iStock

Com um lindo litoral, a cidade de Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo, é muito procurada pelas praias onde o mar encontra a exuberância da Mata Atlântica da Serra do Mar.

Mas esse destino paulista também oferece praia fluvial.

A área da praia de Itamambuca é cortada pelo rio Itamambuca, rodeado por muita mata e por algumas pequenas faixas de areia, em um ambiente que costuma ser de pura tranquilidade.

Barra de Gramame (PB)

Imagem: iStock

Local muito visitado por quem está em João Pessoa, a área da Barra de Gramame é um destino que oferece pontos para curtir mar e rio, que se encontram em uma paisagem espetacular, com muita vegetação e barquinhos balançando pacificamente sobre a água.

O rio tem partes calmas e ótimas para um banho.

Uma opção perfeita para se refrescar do calor em uma viagem ao Nordeste.

Guarda do Embaú (SC)

Imagem: iStock

Fica a aproximadamente 60 km de Florianópolis. E, além do mar, tem como parte de sua paisagem um rio, onde os turistas tomam sol sobre uma areia clarinha e curtem a água.

Na área do encontro com o mar, a água do rio pode apresentar salinidade bem perceptível. Mas, mesmo assim, é um lugar delicioso para aproveitar um dia de sol.

Lençóis Maranhenses (MA)

Imagem: iStock

A paisagem formada por dunas e lagoas dos Lençóis Maranhenses é estonteante.

As lagoas, situadas entre as extensões de areia branquinha que lembram lençóis ondulando ao sabor do vento, exibem frequentemente tonalidades azuladas e esverdeadas - e são um destino perfeito para os amantes do ecoturismo.

A melhor época para fazer viagens pela região é, geralmente, entre os meses de maio e setembro, quando as lagoas se encontram no auge de sua beleza.

Em uma visita a essa área do Maranhão, faça também um passeio de barco pelo rio Preguiças, que tem suas próprias praias fluviais.