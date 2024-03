Namorada de Davi, do 'BBB 24', e mãe de Gil do Vigor trocam receitas em vídeo no Instagram

A namorada de Davi, participante do BBB 24, e a mãe de Gil do Vigor, outro participante marcante do reality show, se encontraram para trocar receitas. O encontro foi registrado no Instagram, onde as duas somam quase 1,5 milhão de seguidores.

Mani Rego (namorada de Davi) e Jacira Santana (mãe de Gil) cozinharam juntas e trocaram receitas. "Deu babado! Mainha vigorosa e Mani juntinhas na Bahia, cozinhando e mostrando que o basculho né brinquedo não", diz a legenda do vídeo publicado em conjunto pelas duas neste domingo, 3.

Confira aqui

Enquanto Jacira estuda gastronomia, Mani tem uma lanchonete em que serve o X-Calabreso, sanduíche que ela lançou logo depois da discussão que Davi teve dentro da casa do BBB com Lucas e MC Bin Laden. As duas fizeram receitas usando charque e camarão.

A receita foi publicada em outra postagem.

Enquanto isso, na casa mais vigiada do País, Davi enfrenta mais um paredão, desta vez contra Alane e Michel. O baiano, que esteve envolvido na polêmica saída de Wanessa Camargo por expulsão após ter sido acusada por ele de agredi-lo, foi indicado ao paredão após atender o Big Fone.