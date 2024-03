Murilo Benício diz que não gosta de ter várias mulheres: 'Só aquela boca'

Murilo Benício, 52, afirmou que não é o tipo de homem que gosta de ter várias parceiras ao mesmo tempo, pois prefere ficar apenas com uma mulher, uma "única boca" para beijar.

O que aconteceu

Ator afirmou que o fato de ter casado quatro vezes não faz dele um mulherengo. "Casei quatro vezes e acho muito bom. Todo o negócio de está apaixonado é o grande barato da vida. Não importa por quem, o porquê. Eu vejo esses meninos beijando três, quatro, cinco em uma noite. Eu quero só beijar aquela boca, aquela princesa". As declarações foram durante participação no podcast PodPah.

Benício destacou que é uma pessoa romântica, que vive um romance por vez. "Nunca fui mulherengo, sempre fui muito apaixonado por mulher, mas nunca várias. Eu sempre quis estar apaixonado por uma pessoa só. Sempre dava errado, uma hora dá errado. Pietro é romântico igual a mim. Sou o cara de ligar, ficar um tempão no telefone. Não existe mais [relação assim]".

Murilo Benício foi casado com as atrizes Alessandra Negrini, Giovanna Antonelli, Guilhermina Guinle e Débora Falabella. Ele é pai de Antônio, da relação com Negrini, e Pietro, do casamento com Antonelli. Atualmente, ele namora a atriz Cecília Malan.