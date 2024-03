Mion celebra o Caldeirão: 'o apresentador temporário encontrou seu espaço'

O apresentador Marcos Mion se reuniu com jornalistas nesta terça-feira (5) para apresentar as novidades que o Caldeirão trará na nova temporada, que inclui um cenário repaginado e novo quadro.

Nos meus 24 anos de TV nunca vi um cenário desse e ainda mais sendo meu programa. A qualidade e o tamanho do investimento mostram que o apresentador temporário, depois de algum tempo, encontrou a sua galera, encontrou o seu time, encontrou seu espaço. Eu nunca tive uma equipe como a que eu tenho hoje, que entende tanto de TV, que ama o que faz, que abraçou essa minha empolgação e esse desejo que eu tenho de levar alegria para as pessoas.

Marcos Mion

O apresentador, que estreou na atração há dois anos e meio, conta que tem liberdade para propor ideias e que todo o cenário que tem hoje foi criado em conjunto com sua equipe. "Vejo como uma missão muito nobre. Para mim, a única forma de as pessoas terem esperança é estarem felizes. A nossa missão é se tornar esperança para as pessoas. Não é só mais um programa de TV, só mais um trabalho. Cabe a nós achar novos caminhos para continuar", diz.

Além de um novo cenário, o Caldeirão com Mion traz um novo quadro: o Caldeirokê. A dinâmica funciona da seguinte maneira: a cada programa, dois artistas formam seus times para brincar. A graça é cantar junto com quem está em casa e se atrapalhar na brincadeira, afinal, ninguém canta perfeito em karaokê. As músicas são surpresa e o jogo é dividido em duas fases. Já o vencedor é definido por uma banca de jurados formada por Lucas Lima e duas outras personalidades.

Lucio Mauro Filho, que participa da banda do Caldeirão, também celebrou as novidades do programa, que começam no dia 16 de março, e a parceria com Mion. "Eu era fã do Mionzeira quando ele começou lá na MTV. Quando ele postou uma foto com Boninho, anunciando que estava chegando na emissora, mandei mensagem dando boas vindas… Estar no sábado, no dia do Chacrinha, tem uma coincidência melhor ainda", afirmou ele.

O ator e comediante ainda recordou o legado der seu pai, o ator Lucio Mauro (1927-2019), e sua relação desde pequeno com o Chacrinha: "Papai foi jurado do Chacrinha, mas ele não gostava que eu fosse ao programa com ele, escolhia um dia e me deixava aos cuidados do Russo."