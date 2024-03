União polêmica e filhos barrados: entenda treta na família de Miley Cyrus

A família de Miley Cyrus, 31, vem passando por alguns conflitos após o início do relacionamento da mãe da cantora, Tish Cyrus, 56, com o ator de "Prision Break" (2005-2017), Dominic Purcell, 54. Entenda os detalhes!

O que aconteceu

Noah Cyrus, 24, irmã de Miley, namorou por algum tempo o ator, de acordo com a imprensa norte-americana. O relacionamento teria sido casual e terminado antes de ele iniciar o romance com a mãe da jovem.

Após o fim da relação de Noah e Purcell, Tish teria começado a seguir o ator nas redes sociais e, em seguida, os dois começaram a namorar. Uma fonte do Page Six garantiu que a matriarca sabia do relacionamento do galã com sua filha, apesar de as duas nunca terem conversado sobre isso.

Um ano depois de sair o divórcio de Tish e o cantor Billy Ray Cyrus, 62, pai de seus filhos, ela se casou com Purcell. Noah e o irmão, Braison, não compareceram à cerimônia, deixando Miley e Tish decepcionadas, segundo informações da imprensa local.

Pessoas próximas à família disseram ao In Touch que o motivo da ausência de Noah e Braison seria porque os dois não aceitariam o fim do casamento dos pais. Miley, por outro lado, apoiou a mãe e até a acompanhou na lua de mel no Havaí.

Apesar dos rumores, no entanto, o Entertainment Tonight News diz que, na verdade, Tish teria "contratado um segurança" para barrar a entrada de Noah na festa e Braison não foi convidado. "Tish foi quem não convidou Noah e Braison e os bloqueou no Instagram depois de ficar com Dominic", disse uma fonte.