Mathias dá flagrante surpreendente em Vênus e Tom em 'Família É Tudo'

No capítulo de terça (05), da novela "Família é Tudo" (Globo), Vênus e Tom se surpreendem com o reencontro. Mathias fala com a amante Gina sobre seu plano contra Vênus.

Andrômeda reclama para Lulu do produtor que não quis gravar sua música. Júpiter se atrapalha ao falar com Flávia e Carla, e Marieta se preocupa.

Murilo consegue a liberdade condicional para Electra. Nanda pede para Plutão ajudar na ressocialização de sua irmã. Luca pensa em Electra.

Frida fica impactada com a proposta de Catarina. Tom e Vênus são resgatados e vão para a Fundação. Mathias flagra Tom e Vênus em clima de romance.