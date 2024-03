Marina Sena curte sexo anal e não está só; o que famosas pensam sobre o c*

A cantora Marina Sena surpreendeu ao dizer que "dar o c* é viciante" e que "é rapidinho para gozar", durante participação no podcast Surubaum, comandado pelo casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Tratado ainda como tabu, o sexo anal não chega a ser uma unanimidade entre as mulheres. Veja o que famosas já falaram —contra e a favor.

Marina Sena

Dar o c* é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas, ultimamente, não estou mexendo tanto com o c*. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o c* para ele

Marina Sena, em participação no podcast Surubaum

Kelly Key

Você bota um pedaço, vai doer, e você espera. Depois que já está dentro, amor, a vida é linda

Kelly Key, durante live, na pandemia, com Gracyanne Barbosa

Nicole Bahls

Dói muito. Já tentei, fiquei vesga, quase desmaiei e chamei a ambulância. Não dá pra mim, não.

Nicole Bahls, modelo e apresentadora, durante participação no podcast Papagaio Falante

Valesca Popozuda

Amo fazer sexo anal e tenho muito prazer. Mas faço quando me identifico com o parceiro

Valesca Popozuda, cantora, em entrevista ao site Ego

Claudia Raia

Por que não posso falar sobre sexo anal, por exemplo, algo que incomoda tanta gente? O homem vai lá e quer te obrigar a dar o c*. Não gosto, dá licença? Porra! Por que tenho que fazer algo que detesto para agradar alguém? Com a maturidade, descobri que posso dizer do que gosto e não gosto -- na verdade, sempre disse, mas o feminismo veio para reforçar isso

Claudia Raia, em entrevista à revista Ela

Anitta

Para mim, se você quiser o meu c*zinho, tem que vir com beijos, me apaixonar

Anitta, numa conversa com o youtuber Luis Torres, em que falou sobre limpeza e uso de lubrificantes

Mc Loma

A macaxeira entrou na plantação de vez. Quando ele [parceiro] fez isso, desmaiei. Deu uma dor em mim, não sei como explicar, no cóccix, dentro do pulmão. Cada vez que respirava, dava uma pontada no meu butico.

MC Loma, em seu canal no YouTube

Cleo

No mundo em que eu vivo, quando se fala de sexo anal, que eu saiba, as mulheres adoram, não é um esforço

Cleo, durante participação no programa Amor & Sexo, da TV Globo

Adriane Galisteu

Não, pelo amor de Deus. Daqui só sai

Adriane Galisteu, apresentadora, em entrevista para o programa Agora é Tarde, em 2011

Sandy

