Maiara posa de biquíni e mostra resultado de processo de emagrecimento

Maiara, 36, da dupla com Maraisa, posou de biquíni e mostrou o resultado de processo de emagrecimento.

O que aconteceu

A cantora decidiu fazer uma mudança de hábito para emagrecer. Maiara conseguiu perder 23 quilos. Nesta terça-feira (5), no Instagram, ela mostrou o resultado do processo. No story do Instagram, a cantora usava um biquíni de cintura alta e fazia uma selfie em frente ao espelho.

No ano passado, a sertaneja passou por uma cirurgia de lipoaspiração. Para isso, com a irmã, ela pausou a agenda de shows para focar no sonhado corpo e descansar no pós-operatório.

Maiara também realizou demais cirurgias plásticas. A cantora também fez bariátrica, implante de silicone nos seios e colocou um balão gástrico no estômago.