Lindsay Lohan revive gêmeas de 'Operação Cupido' 26 anos depois

Lindsay Lohan, 37, voltou a dar vida às gêmeas Annie e Hallie, de "Operação Cupido", para o programa The Tonight Show with Jimmy Fallon.

O que aconteceu

Em uma publicidade feita no Tiktok do programa noturno, a atriz colocou o uniforme do Acampamento Walden e uma faixinha de cabelo, para fazer uma pegadinha com o apresentador. No vídeo, Lindsay oferece um biscoito para Jimmy Fallon, 49, que aceita o petisco.

Então, revivendo Annie James, a atriz aparece atrás do comediante e imitando um leve sotaque britânico diz: "Em casa eu costumo comer com manteiga de amendoim". O comentário também se refere a uma cena do longa, em que as gêmeas identificam ter o paladar igual.

"Isso é tão estranho. Eu também!", responde Lindsay em frente ao astro, enquanto tira um pote de pasta da bolsa. Jimmy parece confuso ao ver duas vezes a atriz em sua frente e conclui: "Ok, vejo uma de vocês lá fora".