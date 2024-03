Leticia Isnard é assaltada no Rio: 'Fica a marca da violência sofrida'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A atriz Leticia Isnard, 49, contou que foi assaltada dentro do carro e perdeu o celular. Ela afirmou que está bem e não sofreu violência física.

O que aconteceu

Em um desabafo no Instagram, a atriz contou como aconteceu o caso. "Alô corajosos cariocas… Arrancaram o celular das minhas mãos dentro do carro, então se receberem mensagens em meu nome pedindo dinheiro não atendam", começou ela.

Na sequência, ela contou que está bem após o ocorrido. "Estou bem, não sofri violência física, mas no requinte de crueldade o ladrão apagou o HD do meu computador e bloqueou a placa mãe, inutilizando meu computador que estava em casa e não tinha nada a ver com a história. Surreal".

"Nada importa mais que a vida e a integridade física mas fica a marca da violência sofrida, um medo imenso do que conseguiram acessar e do eventual uso que farão das fotos, informações pessoais e uma profunda tristeza, um grande prejuízo de perder o celular, o computador e o HD", desabafou ela.

Ela também faz apelo para que as pessoas não usem celular nas ruas. "Então alerta total: não usem celular nas ruas, calçadas ou com vidro de carro aberto. Está puxado", finalizou.