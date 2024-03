Leidy e Yasmin planejam jogar malas de Davi na piscina do BBB 24

Em uma conversa na área externa do BBB 24 (Globo), Yasmin e Leidy ventilaram a possibilidade de jogar as malas de Davi na piscina, caso ele volte do 11º Paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Yasmin disse que Davi espera que mais alguém toque nele numa discussão, para que a pessoa seja expulsa. "O sonho da vida inteira dele é que no meio disso eu faça assim.... Mais uma que ele vai desclassificar".

Leidy Elin comentou a treta entre os dois. "Eu estava doida que ele encostasse em mim".

"Tenho que botar pra fora, pra fora o que? Vou tacar na piscina as coisas dele", sugeriu a trancista.

Yasmin concordou. "Se ele volta desse Paredão, ele vai voltar insuportável, se ele já começar a gritar".

A modelo sugere. "Aproveita e já pega que as malas dele já vão estar todas aqui embaixo".

Leidy disse que fará isso.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Resultado parcial Total de 2067550 votos 1,57% Alane 21,26% Davi 77,17% Michel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2067550 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash