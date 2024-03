K-pop: solo do Taeyong, Fashion Week e S-coups fora do serviço militar

Mais uma semana acabou e com ela tivemos muitos idols nas primeiras fileiras da Paris Fashion Week, o segundo disco solo do Taeyong, a confirmação de namoro entre Karina e Jaewook e S-Coups fora do serviço militar.

Confira alguns dos acontecimentos mais importantes do Universo K-pop nos últimos dias.

TAP TAP tapping on me: está entre nós o álbum novo de Taeyong e o single não sai da cabeça, além do MV ser bem divertido.

O medley de "Hope On The Street Vol. 1" saiu com muitas parcerias incríveis: Jungkook, Yunjin das Lesserafim, Nile Rodgers, entre outros. O disco sai em 29 de março. Veja o highlight medley:

A semana inicia com namoro entre idol e ator conhecido confirmado pelas empresas. Karina (aespa) e Lee Jaewook (protagonista de "Alquimia das Almas") estão no início de um relacionamento, que começou no mês passado, em Milão, no desfile da Prada.

Karina and Jaewook interaction in PRADA FW last month pic.twitter.com/vIZOeZSJtI -- (@enthousiaste_) February 27, 2024

Olha quem brilhou ao chegar no desfile da Dior na Paris Fashion Week: Kim Mingyu

Stayville completamente em chamas com as fotos do Bangchan para a Nylon japonesa de abril. Ele está promovendo a Swarovski. Parabéns para a marca e, principalmente, para ele.

Discos de K-pop mais vendidos em 2023 (dados do IFPI)

#1 FML - SEVENTEEN

#2 5-STAR - Stray Kids

#3 ISTJ - NCT Dream

#4 Seventeenth Heaven - SEVENTEEN

#5 ROCK-STAR - Stray Kids

#6 Golden - Jungkook

#7 Youth in the Shadow - ZEROBASEONE

#8 I've IVE - IVE

Mais Paris Fashion Week. Desta vez com Johnny Suh da NCT 127 que sempre entrega muito nos looks. Ele foi ao desfile da Acne Studios.

NCTZens, teremos Jaehyun atuando novamente! Foi divulgado que ele será protagonista no drama "I Believe You"'. Ele interpretará o papel de Seo Il-Nam, vítima de violência escolar. O drama terá oito episódios e as filmagens começarão ainda no primeiro semestre deste ano.

NCT's Jaehyun and Lee Chaemin are in talks to star in a new drama, 'I Believe You'.



Jaehyun will play a school violence victim, and Lee Chaemin will play as the leader of high school gang. pic.twitter.com/QWwOvI7tlq -- About Music (@AboutMusicYT) February 29, 2024

Com apenas um post no Instagram, Hyunjin virou o artista com maior valor para marca (EMV) na Fashion Week de Milão. Versace, automaticamente, ficou em primeiro também. Donatella noona deve estar rindo sozinha.

hyunjin made everyone fall in love with him at the versace show pic.twitter.com/39EwtxXTKw -- amy ?? (@amywolfchan) March 1, 2024

Sakura já pode abrir a lojinha dela! As Sserafinas todas se apresentaram no Music Show usando roupas e acessórios de crochê que ela fez. O sucesso é tanto que várias amigas idols comentam no Instagram dela pedindo peças!

it's the way sakura put so much love and thought into creating these outfits like there's not only the top and skirt but also the little arm bands and neck bands she is too good at this crochet business the details are soooooo cutesy patootsies pic.twitter.com/3s3HpK5dgz -- finesse taehyun call me back (@beombox) February 29, 2024

Foi reportado no Naver que Seungcheol (S-Coups), líder do Seventeen, recebeu dispensa do serviço militar devido a uma lesão grave que ele tem no joelho. O rapper ficou um tempão em hiato e, por ser de 1995, fez testes físicos para o Exército coreano e acabou sendo liberado. Boa recuperação para o Cheol!

seungcheol will be exempt from military service due to his recent ACL injury



full article here: https://t.co/sJPx7jGeJM pic.twitter.com/na4uVa3mo2 -- cheol thinker ??? ?? (@cscthnkr) February 29, 2024

A collab de milhões: o novo single da Chung Ha, "Eenie Meenie", vai ter participação do Hongjoong da ATEEZ. Que sucesso.