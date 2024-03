Jojo Todynho revela usar álcool para manter a calma: 'Bebo todo dia'

Jojo Todynho, 27, contou que está bebendo álcool diariamente para lidar com o estresse.

O que aconteceu

A funkeira usou suas redes sociais nesta terça-feira (5), para falar que tem bebido para manter a calma diante das constantes críticas que recebe. "Vocês estão me perguntando: 'Por que você está calma?' Porque eu voltei a beber. Eu bebo todo dia. Todo dia eu tenho um motivo para tomar um 'bitnight'. Eu bebo, fico feliz, vou dormir... Amanhã é outro dia, outra fofoca."

A conversa no stories começou com Jojo se defendendo por ter declarado apoio ao participante Davi, do BBB 24. Ela também falou sobre ser constantemente questionada se continuava a cursar Direito e a fazer seu estágio no Tribunal de Justiça.

"É por isso que eu vivo no tronco todo dia, porque se eu tivesse que me enquadrar para viver perante uma sociedade, eu já tinha sido açoitada em praça pública."

"Vou mandar o boletim na sua casa, tá?", alfinetou quem pergunta sobre os estudos. "Ninguém chega ao terceiro período com a força do pensamento e ninguém começa a fazer um estágio também no Tribunal de Justiça com a força do pensamento. 'Você está fazendo ou não a faculdade?' Não te interessa", concluiu.