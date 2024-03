João Rock: Djavan, Ney Matogrosso e Emicida são atrações do festival; veja preços e line-up

O festival João Rock anunciou um line-up de peso nesta terça-feira, 5. Djavan, Ney Matogrosso e Emicida estão entre as atrações confirmadas no evento, que, neste ano, apostou em 50% de artistas inéditos nos palcos.

No Palco Brasil, todos os nomes são novidade. O palco receberá os shows de Djavan e Ney, além de Lulu Santos, 14 Bis e os Novos Baianos, com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho.

O Palco Aquarela, que traz apenas artistas femininas, também é formado por cantoras que se apresentarão pela primeira vez no festival, como Duda Beat e Marina Lima. Pitty, Marcelo D2, Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, Ebony e Veigh também estão entre as atrações.

Veja o line-up completo do João Rock

Palco João Rock

Emicida e Pitty

Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba

Paralamas do Sucesso

Samuel Rosa

CPM22

Marina Sena

Armandinho

Thiago Castanho

Marcão Britto, do Charlie Brown Jr.

Detonautas

Palco Brasil

Lulu Santos

Ney Matogrosso

Djavan

14 Bis

Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho

Palco Aquarela

Duda Beat

Marina Lima

Maria Gadú

Negra Li

Tássia Reis

Palco Fortalecendo a Cena

Ebony

Ryu The Runner

Wiu

Teto

Veigh

O festival ocorre no dia 8 de junho em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O primeiro lote das vendas de ingresso começou a ser vendido já nesta terça. Os valores variam entre R$ 220 (meia-entrada, Pista) e R$ 940 (Camarote Lagunitas).

O público pode adquirir as entradas através do site oficial e nas lojas Ophicina do Shopping Iguatemi, Novo Shopping, Shopping Santa Úrsula e Ribeirão Shopping.

Serviço - Festival João Rock

Data: 08 de junho de 2024

Local: Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

Pontos de Venda: Pelo site oficial e nas lojas Ophicina do Shopping Iguatemi, Novo Shopping, Shopping Santa Úrsula e Ribeirão Shopping.

Ingressos:

Pista: R$ 220 (meia) / R$ 240 (solidário) / R$ 440 (inteira)

Camarote João Rock: R$ 460 (meia) / R$ 490 (solidário) / R$ 920 (inteira)

Pista Premium: R$ 490 (meia) / R$ 530 (solidário) / R$ 980 (inteira)

Camarote Lagunitas: R$ 940 (valor único - open bar e open food)